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Сегодня, 14:00

Гранат: «Динамо» сейчас — более слаженная команда. В «Спартаке» происходит чехарда»

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Обязательно буду смотреть дерби со «Спартаком», и главное ожидание от игры — это победа «Динамо». Еще в прошлом туре команда могла подняться на первую строчку, но упустила этот шанс с треском. На самом деле, завтрашний матч со «Спартаком» — это шанс для бело-голубых реабилитироваться перед болельщиками за поражение с «Ростовом». Если же сравнивать «Спартак» и «Динамо», то бело-голубые — более слаженная и тренерская команда. Сейчас в «Спартаке» происходит какая-то чехарда: что в составе, что в самом клубе», — сказал Гранат «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, с 38 очками в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.

(Денис Сафронов)

Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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