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Сегодня, 19:41

Гранат: «Динамо» надо укреплять каждую линию, если команда собирается бороться за высокие места»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о матче между бело-голубыми и «Локомотивом» в 29-м туре чемпионата России (2:4).

— Получилась живая и интересная игра. В атаке «Локомотив» выглядел хладнокровнее и мастеровитее. Удача с рикошетами была на стороне железнодорожников, — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

— Удивлены ранней заменой Захаряна?

— Это сделали из-за тактических соображений. Тем более Арсену нанесли ушиб в первом тайме.

— Надо ли «Динамо» укреплять линию атаки?

— Если команда собирается бороться за высокие места, то «Динамо» надо укреплять каждую линию.

На данный момент «Локомотив» с 42 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идет на 7-й позиции, имея в активе 45 очков.

В заключительном туре сезона красно-зеленые сыграют против «Торпедо», а бело-голубые — против «Оренбурга».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamo-nado-ukreplyat-kazhduyu-liniyu-esli-komanda-rasschity-vaet-na-vy-sokie-mesta/
Владимир Гранат
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