Гранат: «Динамо» открыло мне дверь в большой футбол. Хотелось бы пожелать клубу побольше побед»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поздравил московский клуб с юбилеем.

«Серьезная дата у «Динамо». Хотелось бы пожелать клубу побольше побед, чтобы «Динамо» находилось на ведущих ролях в нашем спорте», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

Также он рассказал, какую роль в его карьере сыграло «Динамо».

«Этот клуб открыл мне дверь в большой футбол. Огромное спасибо «Динамо» и всем тем тренерам, ребятам, с которыми я играл. Это был незабываемый период в моей жизни», — добавил экс-футболист.

Гранат выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год. Сегодня, 18 апреля, московскому клубу исполнилось сто лет.