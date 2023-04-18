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Сегодня, 16:06

Гранат: «Динамо» открыло мне дверь в большой футбол. Хотелось бы пожелать клубу побольше побед»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поздравил московский клуб с юбилеем.

«Серьезная дата у «Динамо». Хотелось бы пожелать клубу побольше побед, чтобы «Динамо» находилось на ведущих ролях в нашем спорте», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

Также он рассказал, какую роль в его карьере сыграло «Динамо».

«Этот клуб открыл мне дверь в большой футбол. Огромное спасибо «Динамо» и всем тем тренерам, ребятам, с которыми я играл. Это был незабываемый период в моей жизни», — добавил экс-футболист.

Гранат выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год. Сегодня, 18 апреля, московскому клубу исполнилось сто лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamo-otkry-lo-mne-dver-v-bol-shoj-futbol-ogromnoe-spasibo-zhelayu-klubu-pobol-she-pobed/
Владимир Гранат
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ФК Динамо (Москва)
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