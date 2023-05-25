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Сегодня, 13:56

Гранат: «На бумаге у «Спартака» больше шансов занять вторую строчку в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, у кого больше шансов занять второе место в РПЛ.

«Судя по календарю, у «Спартака» соперники полегче. У команд высокая мотивация занять второе место. На бумаге у «Спартака» больше шансов занять вторую строчку. Посмотрите, какие соперники у ЦСКА. За третье место борется «Ростов», в пятерку может попасть «Краснодар». У армейцев очень тяжелый календарь», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

На данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками расположился на 3-й строчке. В 29-м туре армейцы сыграют с «Краснодаром», с красно-белые — с «Пари НН».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-na-bumage-u-spartaka-bol-she-shansov-zanyat-vtoroe-mesto/
Владимир Гранат
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