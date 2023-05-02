Гранат прокомментировал возможный уход Норманна из «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный уход полузащитника Матиаса Норманна из «Динамо».

«Раз «Динамо» не проявляет заинтересованность в Норманне, значит футболист не проявил себя в клубе. Если бы он был одним из ключевых игроков, думаю, ему бы предложили продлить контракт. Почему Норманн себя не проявил в «Динамо»? У него была череда травм, неудачные игры. Дай бог он реабилитирует свою карьеру в другой команде», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет продолжать сотрудничество с норвежцем Матиасом Норманном по истечении летом годичной аренды.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл за бело-голубых 12 матчей в РПЛ и Кубке страны, результативными действиями не отметился.

Права на Норманна принадлежат «Ростову». «Динамо» арендовало норвежца в сентябре прошлого года.