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Сегодня, 11:53

Гранат — о матче «Динамо» и «Локомотива»: «Хочется, чтобы команды продолжили столь же яркую игру в атаке»

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Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между бело-голубыми и «Локомотивом» в рамках второго тура РПЛ.

«Хочется, чтобы команды продолжили столь же яркую игру в атаке. Понятно, что у обеих команд в обороне проблемы, но было бы здорово, если команды поставили бы на игру в атаке в этом матче», — сказал Гранат «СЭ».

Бывший игрок бело-голубых также поделился мнением о том, как скажется отсутствие Даниила Фомина и Фабиана Бальбуэна в матче с «Локомотивом».

«Без Фомина и Бальбуэна будет гораздо тяжелее обороне «Динамо» да и вообще всей команде в этом матче, нежели в игре с «Факелом», — добавил Гранат.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 27 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. В стартовом туре РПЛ железнодорожники обыграли «Акрон» (3:2), а бело-голубые победили «Факел» (3:1).

(Денис Сафронов)

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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