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Сегодня, 19:23

Гранат считает, что Бальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что у нападающего «Спартака» Кейта Бальде есть потенциал для того, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«У Бальде есть потенциал, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ, но я не могу объяснить, с чем связана его неудачная серия в пенальти. Хотя это не только проблема Бальде, как мы увидели. Возможно, Абаскалю на тренировках стоит обратить на это внимание», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Сенегальский нападающий перешёл в «Спартак» осенью 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. В четырех последних матчах за красно-белых на счету Бальде три гола, одна результативная передача и два незабитых пенальти.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-u-balde-est-potencial-chtoby-stat-luchshim-bombardirom-rpl-245770/
Владимир Гранат
Кейта Бальде
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ФК Спартак (Москва)
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