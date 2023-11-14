Гранат: «Здорово, что «Динамо» на третьем месте, но можно было выступить еще лучше»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился впечатлениями от игры бело-голубых в первом круге чемпионата России.

«Я не удивлен, что «Динамо» на третьем месте, но у команды были качели. По прошедшим матчам это можно заметить. Здорово, что на третьем месте «Динамо», но можно было выступить еще лучше. По ходу матчей команда выигрывала, но упускала результат. У «Динамо» сильный состав и очень хороший тренер. Считаю, что Личка прогрессирует в клубе», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

После 15 туров чемпионата России-2023/24 бело-голубые с 25 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. 25 ноября «Динамо» на выезде сыграет против ЦСКА, который идет на 5-й позиции в РПЛ (25). Начало матча — в 17.30 по московскому времени.