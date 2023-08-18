Гранат считает, что «Динамо» восполнит потерю Захаряна за счет командных действий

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча бело-голубых против ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Это дерби, тут фаворита нет. Обе команды набрали неплохой ход. Нас ждет очень интересная игра. В последнем матче «Динамо» уверенно обыграло «Балтику» без Захаряна. За счет командных действий «Динамо» восполнит потерю Арсена», — цитирует Граната «РБ Спорт».

«Динамо» встретится с ЦСКА в субботу, 19 августа. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.