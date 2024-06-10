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Сегодня, 23:05

Гранат считает, что Гарре усилит «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре в «Краснодар».

Ранее о возможном трансфере 23-летнего аргентинца в «Краснодар» сообщил журналист Иван Карпов.

«Это явное усиление для «Краснодара». Он должен чувствовать себя лидером в такой команде, а в «Краснодаре» это будет тяжело. Класс игроков выше, чем в «Крыльях» и задачи перед клубом другие», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Гарре выступает за «Крылья» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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