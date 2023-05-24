Владимир Гранат: «Каррера смог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат предположил, какой тренер мог бы помочь московскому клубу улучшить свои результаты.

«В какую сторону развиваться «Динамо» дальше — с иностранным тренером или с российским, примет решение руководство. Но это второстепенный вопрос, все будет упираться в результат. Даже на второй план отойдет игра команды, главное — результат. Каррера хотел бы вернуться в Россию? У него могло бы получиться в «Динамо». Почему нет? Массимо показал хорошие результаты со «Спартаком». Он выиграл РПЛ и Суперкубок, это говорит само за себя. Каррера смог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть», — цитирует Граната Metaratings.ru.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов.

Каррера с 2016 по 2018 год возглавлял «Спартак», который под руководством итальянского тренера стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Бари».