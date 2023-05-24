Владимир Гранат: «Каррера смог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат предположил, какой тренер мог бы помочь московскому клубу улучшить свои результаты.
«В какую сторону развиваться «Динамо» дальше — с иностранным тренером или с российским, примет решение руководство. Но это второстепенный вопрос, все будет упираться в результат. Даже на второй план отойдет игра команды, главное — результат. Каррера хотел бы вернуться в Россию? У него могло бы получиться в «Динамо». Почему нет? Массимо показал хорошие результаты со «Спартаком». Он выиграл РПЛ и Суперкубок, это говорит само за себя. Каррера смог бы поднять «Динамо» на то место, на котором оно должно быть», — цитирует Граната Metaratings.ru.
14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов.
Каррера с 2016 по 2018 год возглавлял «Спартак», который под руководством итальянского тренера стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Бари».