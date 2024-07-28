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Сегодня, 12:05

Гранат считает, что «Локомотив» не заслуживал поражения от «Динамо»

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Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«В этом матче атака явно преобладала над обороной. Особенно это относится к футболистам «Локомотива». Они создали очень много моментов, но не смогли воспользоваться ими. На самом деле, по игре «Локомотив» точно не заслуживал поражения», — сказал Гранат «СЭ».

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в кубке сыграет дома с «Ростовом».

(Денис Сафронов)

Владимир Гранат
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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