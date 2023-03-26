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Гранат: «Думаю, что «Локомотив» без проблем останется в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением об игре «Локомотива» после зимней паузы.

«Все прекрасно понимали, что «Локомотив» после паузы прибавит и будет абсолютно другим. Все-таки произошло точечное усиление команды, плюс появился молодой тренер с амбициями, который показывал себя в «Пари НН». Думаю, что «Локомотив» без проблем останется в РПЛ, я не удивлен, что команда сейчас так играет», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 21-м туре «Локомотив» встретится с «Пари НН». Матч пройдет 1 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-lokomotiv-bez-problem-ostanetsya-v-rpl/
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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