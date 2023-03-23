Гранат: «Малком — хороший футболист, но действует на поле предсказуемо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат назвал тройку лучших бразильских легионеров в истории чемпионата России.

«Вагнер Лав на голову сильнее остальных бразильцев. Он часто действовал неординарно. Второй, конечно, Халк. С таким ударом я больше никого не припомню. Малком — хороший футболист, но действует на поле предсказуемо. Сборной он бы пригодился, но не в нынешних условиях. Снимут бан, и тогда можно будет им усилятся. Я ничего плохого в этом не вижу. Вспомните Марио Фернандеса, мы проходили через этот опыт и он положительный», — цитирует Граната Legalbet.

Нападающий «Зенита» Малком получил российский паспорт в конце февраля этого года.