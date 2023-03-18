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Сегодня, 15:04

Гранат считает, что Смолов лучший российский форвард на данный момент

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о нынешней форме действующего нападающего бело-голубых Федора Смолова.

«Федор Смолов заслуженно занимает место в «Динамо». Если говорить о голах, свою десятку он всегда забивает. Федор — лидер на поле и в раздевалке. Конечно, он тянет «Динамо». Считаю его сейчас лучшим российским форвардом. Закат карьеры Федора мне не кажется вероятным, но вот спад — может быть. Видимо, сборы не так удачно прошли, как хотелось бы. Может, микроповреждение, и ему что-то мешает. Уверен, все скоро наладится!» — приводит слова Граната Sport24.

В текущем сезоне 33-летний Смолов забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 23 матчах «Динамо» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-18-granat-seychas-schitayu-smolova-luchshim-rossiyskim-forvardom
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Владимир Гранат
Федор Смолов
Футбол
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ФК Динамо (Москва)
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