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Сегодня, 13:00

Гранат считает, что Тюкавин ничем не слабее Угальде и Кордобы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной России и московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Видно, что Тюкавин прогрессирует и растет. Однако, конечно, хочется от него больше результативных действий. Но провести второй сезон подряд на высоком уровне гораздо тяжелее, чем первый. Футболист он все-таки еще молодой. Поэтому спада у Кости в осенней части сезона, о котором многие говорили, я не увидел.

Надеюсь, Тюкавин ударно проведет вторую часть чемпионата. Тут нужно понимать, что оборона команд-соперников стала играть более внимательно против него. И единственный, на мой взгляд, момент, чем Тюкавин уступает Угальде и Кордобе — это по габаритам, колумбийцу. В остальном — ничем», — сказал Гранат Legalbet.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Legalbet
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Владимир Гранат
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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