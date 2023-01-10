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Сегодня, 21:45

Гранат считает, что Захаряну стоит подождать с переходом в «Челси» до лета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно.

«Захаряну будет очень проблематично перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно. В связи с нынешней ситуацией нужно время снова наладить контакты. Надо еще учитывать какая атака и полузащита сейчас у «Челси». Там одноплановые футболисты такие, как Маунт, Хаверц, Пулишич, Зиеш, Стерлинг. Сейчас Арсену было бы там тяжело. Стоит подождать до лета», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси». 9 января СМИ писали, что «Челси» все еще сохраняет интерес к футболисту, сам Захарян заявил, что устал от этих разговоров.

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-zaharyanu-stoit-podozhdat-do-leta-s-perehodom-v-chelsi/
Арсен Захарян
Владимир Гранат
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