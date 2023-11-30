Гранат: «Бессмертный нужен «Зениту», только если сине-бело-голубые хотят ослабить своих конкурентов»

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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Владимир Гранат отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку «Динамо» Станиславу Бессмертному.
«Я думаю, на данном этапе его уход не стал бы потерей для команды Лички. А вообще я не понимаю, для чего он нужен «Зениту». Там есть Марио Фернандес, Караваев, другие ребята. Если только «Зенит» хочет ослабить конкурентов, поэтому покупает игроков на лавку», — цитирует Граната «Евро-Футбол.Ру».
Ранее сам защитник заявил, что он не рассматривает вариант с переходом в «Зенит» даже за мешок денег и останется преданным «Динамо».
За основную команду бело-голубых Бессмертный сыграл 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Сайт Transfermakt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 400 тысяч евро.