Гранат считает, что Зиньковский еще может помочь «Спартаку», если ему начнут доверять

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского зимой.

По информации «СЭ», игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры, одним из них является «Локомотив». Также на футболиста претендуют «Химки».

«Если он хочет играть, то обязательно надо искать варианты. Потому что у него сейчас тот возраст, в котором уже надо постоянно играть и быть одним из лидеров команды. Уже второй сезон он не является игроком основного состава. Думаю, он еще поможет «Спартаку», если ему будут доверять. Но, как мы видим, доверяют ему мало», — сказал Гранат «СЭ».

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах за красно-белых, где отдал три результативные передачи.

Александр Абустин