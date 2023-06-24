Гранат — о новом сезоне РПЛ: «В первой игре с «Краснодаром» будет понятно, на что претендует «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил календарь бело-голубых в сезоне-2023/24.

«Если говорить про календарь, то из трех первых игр «Динамо» проводит один матч дома. Входить в сезон с таким соперником, как «Краснодар» — это хорошо. Можно будет понять, на что готово претендовать «Динамо» в этом сезоне. Календарь для бело-голубых нормальный. Хочется увидеть сразу идеи Лички. По мастерству состав у «Динамо» сильнее, чем у «Оренбурга». Надеюсь, и игра будет ярче у динамовцев», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

24 июня РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24. В первом туре «Динамо» сыграет дома с «Краснодаром», во втором на выезде встретится с «Крыльям Советов», а в третьем — с «Зенитом».