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РПЛ

Сегодня, 20:14

Гранат: «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы, это ошибки команды и тренера»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил игру московской команды в последних матчах РПЛ.

В 14-м туре бело-голубые сыграли вничью с «Сочи» 3:3, ведя 3:1 до 62-й минуты.

«С самого начала чемпионата «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы. Не знаю, с чем это связано, но это уже системные ошибки в работе команды и тренера. На протяжении всего первого круга одна и та же ошибка. Какие-то корректировки вносятся, но не срабатывают каждый матч. Если команда будет уверенно проводить концовки матчей и хорошо обороняться, то «Динамо» сможет занять место в верхней части таблицы», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

«Динамо» набрало 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. 12 ноября бело-голубые на своем поле примут «Оренбург».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-dinamo-ne-udaetsya-horosho-provodit-kontsovki-i-vtory-e-tajmy-e-to-oshibki-komandy-i-trenera/
Владимир Гранат
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
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