Гранат заявил, что Абаскаль пока оправдывает надежды «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат назвал причины неубедительных результатов московской команды в весенней части сезона, а также высказался о работе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«В «Спартаке» идет постоянная ротация, плюс на красно-белых стали по-другому настраиваться соперники. Поэтому команда не побеждает и мало забивает в последнее время. Уверен, что «Спартак» в начале сезона всерьез никто не воспринимал, как сейчас. Тогда в клуб пришел молодой тренер ноунейм, плюс команду всегда трясет в последние годы — то хорошо выступают, то плохо. В первом круге у красно-белых была хорошая игра, сейчас она не такая. Пока Абаскаль оправдывает надежды «Спартака». Уверен, что болельщикам нравится игра «Спартака» в этом сезоне, за исключением последних туров. Не думаю, что результаты последних матчей связаны с психологическим давлением и постоянными разговорами о борьбе за чемпионство с «Зенитом». От этой команды всегда ждут золотых медалей, плюс там играет много сборников. Скорее, это нестабильность, присущая молодым футболистам «Спартака», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Он также заявил, что с молодой командой невозможно пройти весь чемпионат на очень высоком уровне.

«Нужен сплав молодости и опыта в коллективе, чтобы чемпионат выигрывать, а у красно-белых больше молодых игроков. Есть опытные футболисты, но если травму получают Промес, Джикия или Зобнин, то на замену им нет людей, которые будут лидерами и на поле, и в раздевалке. Тогда команда совсем по-другому играет», — добавил Гранат.

«Спартак» после 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять.

Также команда Абаскаля продолжает борьбу в FONBET Кубке России. 4 апреля в 17.00 по московскому времени «Спартак» дома примет «Урал» в ответном полуфинальном матче плей-офф Пути РПЛ (1:1 после первого матча).