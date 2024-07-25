Гранат заявил, что ему пока не нравится трансферная политика «Динамо» этим летом

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» оценил трансферную политику клуба.

«Мне пока что не нравится позиция клуба на трансферном рынке. Пока что мы видим, что уходит русский костяк команды, а на их место пока пришел один лишь Лунев. Да, понятно, что это серьезное усиление, но это лишь один футболист. Может быть это и правильно. «Динамо» не разбрасывается деньгами, а ищет качественное усиление на 2-3 позиции. Думаю, в клубе хотят, чтобы новые игроки действительно усилили команду, а не были игроками ротации», — сказал Гранат «СЭ».

Также бывший игрок бело-голубых выделил позиции, которые стоило бы укрепить клубу.

«Как минимум Тюкавину нужен равноценный сменщик. Также, сто процентов, нужно укрепить центр обороны и центр полузащиты. Так что думаю, что работа на трансферном рынке нужна еще серьезная», — добавил Гранат.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 27 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. В стартовом туре РПЛ железнодорожники обыграли «Акрон» (3:2), а бело-голубые победили «Факел» (3:1).

(Денис Сафронов)