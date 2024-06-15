Гранат заявил, что «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о перспективах московской команды в предстоящем сезоне РПЛ.

«Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне, туда пришел тренер с именем, по крайней мере с именем футболиста. Думаю, этот тренер сыграет важную роль и у него будет большой авторитет в команде, потому что как игрок он многого добился. Что касается состава, безусловно, нужно усиление, но концовка чемпионата показала, что при должном подходе команда готова бороться с серьезными соперниками», — цитирует Граната Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Начиная с нового сезона, новым главным тренером команды станет Деян Станкович.