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Сегодня, 13:33

Гранат заявил, что «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о перспективах московской команды в предстоящем сезоне РПЛ.

«Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне, туда пришел тренер с именем, по крайней мере с именем футболиста. Думаю, этот тренер сыграет важную роль и у него будет большой авторитет в команде, потому что как игрок он многого добился. Что касается состава, безусловно, нужно усиление, но концовка чемпионата показала, что при должном подходе команда готова бороться с серьезными соперниками», — цитирует Граната Metaratings.ru.

По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Начиная с нового сезона, новым главным тренером команды станет Деян Станкович.

Источник: Metaratings.ru.
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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