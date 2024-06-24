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Сегодня, 22:12

Гранат: «У Станковича больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Абаскаля»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Деяна Станковича.

«Деян прошел большой футбольный путь. Он работал с именитыми специалистами, у которых многое мог перенять. Поэтому думаю, что у Станковича больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Абаскаля», — цитирует Граната Legalbet.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Владимир Гранат
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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