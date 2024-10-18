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Сегодня, 08:25

Гранат заявил, что в этом сезоне больше претендентов на золото в РПЛ, чем в прошлом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил конкуренцию за золото в РПЛ.

«В любом случае интрига есть. Хотелось бы, чтобы она была дольше и больше клубов было задействовано в ней. Если в прошлом сезоне было три реальных претендента на золото, то сейчас больше команд могут спокойно бороться за чемпионство», — приводит слова Граната «Евро-Футбол.Ру».

После 11 туров лидером РПЛ с 27 очками является «Краснодар». Команда Мурада Мусаева по дополнительным показателям опережает «Локомотив». Третьим с 26 очками идет «Зенит».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ

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