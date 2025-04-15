Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 апреля, 12:18

«Гремио» из Бразилии рассматривает возможность товарищеского матча с московским «Динамо» в июле

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«Гремио» рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с российскими командами, включая московское «Динамо», в июле, сообщает Zero Hora.

По информации издания, «Гремио» планирует отправиться в Россию для тренировочного сбора и двух матчей с российскими клубами. Обсуждается формат мини-турнира с участием четырех команд, однако другие потенциальные участники пока не уточняются.

В текущем розыгрыше бразильской серии А «Гремио» занимает 13-е место после 3 матчей с 1 победой и 2 поражениями. Московское «Динамо» находится на 5-м месте по итогам 24 туров в чемпионате России. Следующий матч «Динамо» под руководством Марцела Лички состоится 20 апреля против «Рубина».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя