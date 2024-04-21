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Сегодня, 03:10

Грицаенко: «Ничья «Рубина» и «Локомотива» — закономерный результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Если брать всю игру, то, наверное, да, закономерный результат, — приводит слова Грицаенко Metaratings.ru. — Хотя у нас были хорошие моменты, могли забивать еще в первом тайме и увеличивать счет. Но и у соперника, нужно признать, моменты были довольно опасные. Пропустили глупый гол, немного не разобрались, не услышали друг друга. Но как я уже сказал 1:1 — результат закономерный.

— Момент с удалением Ашурматова. Что там было?

— Честно говоря, не видел, что произошло. Но слышал и читал, что решение спорное.

— Рашид Рахимов из-за дисквалификации сегодня не рулил командрй с бровки. Насколько это сказалось на игре?

— Он донес до нас все еще перед игрой. Все, что было нужно, он нам объяснил еще на теории и предыгровой тренировке.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksei-gricaenko-nichya-rubina-i-lokomotiva-zakonomernyi-rezultat-355462/
Алексей Грицаенко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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