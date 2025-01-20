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Гоцук заявил, что не общался с Виктором Гончаренко о своем игровом времени

Сергей Ярошенко
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук заявил, что у него пока не было разговоров по поводу своего игрового времени при новом тренерском штабе.

«Каждый новый тренер — это новая история. Прям конкретных разговоров по поводу моего игрового времени не было. Я думаю, тренер выделяет 20 человек для себя и хочет, чтобы все они были готовы в равной степени, а уже лидерские качества будут проявляться у каждого в зависимости от нахождения на поле и вообще в команде», — цитирует Гоцука «ВсеПроСпорт».

32-летний Гоцук, до этого являвшийся лидером обороны команды, не всегда попадал в стартовый состав «Пари НН» при бывшем тренере команды Саше Иличе, которого сменил Виктор Гончаренко. В этом сезоне на счету капитана нижегородской команды 19 матчей во всех турнирнах, в которых он отметился двумя забитыми мячпми.

Источник: ВсеПроСпорт
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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