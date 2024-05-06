Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Президент «Урала» о победе над «Балтикой» на последних минутах: «У меня уже нечему седеть»

Иванов эмоционально отреагировал на победу «Урала» над «Балтикой»
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» победу над «Балтикой» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Болельщики «Урала» поседели? Наверное, про себя сказать не могу — у меня уже нечему седеть (Смеется.). Победа есть победа, нам нужна любая. Болельщики заждались. Довольны результатом, хотя качеством футбола не очень. Но видно, что ребята сражались, умирали до последнего. Ребята отдали все силы. Рады победе! Молодцы, что дотерпели», — сказал Иванов «СЭ».

Победный гол на 90+5-й минуте забил Алексей Ионов, вышедший на замену во втором тайме.

«Урал» (28 очков) поднялся на 13-е место в РПЛ. «Балтика» (26) опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.

ФК Балтика
ФК Урал
4
Обсудить
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
«Факел» — «Зенит»: Дуглас Сантос открыл счет в конце первого тайма. Онлайн-трансляция матча
ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
«Локомотив» — «Ростов»: Сулейманов и Роналдо сыграют с первых минут
Игнашевич назвал позорной работу судей в матче РПЛ с «Уралом»
Гончаренко о победе над «Балтикой»: «В раздевалке шум, гам, веселье. Футбол — это эмоции»
«Факел» — «Зенит»: команда Семака побеждает после первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Календарь стыковых матчей может быть изменен из-за результатов «Балтики»

«Факел» — «Зенит»: Дуглас Сантос открыл счет в матче