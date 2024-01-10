Президент «Урала»: «Может быть, на первом сборе команды уже будут новички»

Сегодня, 21:38
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда команда выйдет из отпуска.
«Команда начинает проходить медосмотр 12 января. 16 числа вылетает на сборы. Пока не было никаких вопросов о том, кто может не прилететь. У нас все игроки должны пройти УМО в России. Новички на первом сборе? Наверное, будут. Работаем над этим. Может быть такое, что приедут на первые сборы», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.