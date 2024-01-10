Президент «Урала»: «Может быть, на первом сборе команды уже будут новички»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда команда выйдет из отпуска.

«Команда начинает проходить медосмотр 12 января. 16 числа вылетает на сборы. Пока не было никаких вопросов о том, кто может не прилететь. У нас все игроки должны пройти УМО в России. Новички на первом сборе? Наверное, будут. Работаем над этим. Может быть такое, что приедут на первые сборы», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.