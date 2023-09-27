Президент «Урала» Иванов: «Сегодня ВАР для нашего футбола — это зло!»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об обращении в ЭСК по спорным эпизодам в матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Главное, чего мы хотели бы добиться — это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Ведь обычно как говорят: если офсайд не очевидный, надо доверять лайнсмену. Тем более, сейчас нет офсайдных линий, которые бы давали стопроцентную уверенность. Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было видеопросмотра — я не понимаю.

Второй гол «Краснодара»? Там было чистое положение вне игры. Хотя какие-то эксперты говорят про пятку Эммерсона: дескать она давала ему преимущество перед Кади. Самим-то не смешно? Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника и решение меняется. Выходит, что сегодня ВАР для нашего футбола — это зло!» — приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

«Урал» с 14 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У клуба 4-матчевая серия без побед.

Команды Виктора Гончаренко следующий матч проведет 29 сентября против «Ростова». Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.