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Сегодня, 21:50

Григорий Иванов включил футболиста «Урала» в пятерку лучших игроков года

Отдел футбола «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент «Урала» Григорий Иванов поставил на первое место полузащитника «Зенита» Вендела.

Также в его пятерку вошли: Вильмар Барриос («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Илья Помазун («Урала»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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