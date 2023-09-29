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Судейство

Сегодня, 21:18

Иванов раскритиковал работу арбитра Галимова: «Его надо было давно выгнать и закончить его судейство»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал арбитра Романа Галимова после ничьей с «Ростовом» (2:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», — сказал Иванов «СЭ».

Хорен Байрамян и&nbsp;Кики. «Ростов» — «Урал»: ошибочно назначен пенальти в ворота гостей

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Роман Галимов
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