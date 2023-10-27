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27 октября, 22:59

Григорян хочет, чтобы Карпин возглавил «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Должен ли Абаскаль доработать сезон до конца? До зимней паузы — однозначно. Дальше все будет зависеть от результатов этого этапа. Причем, если результаты будут не ахти, то должна произойти смена. Я вообще, честно говоря, мечтаю, что «Спартак» возглавит Карпин. Может, моя мечта сбудется когда-нибудь. Потому что мне хотелось бы, чтобы «Спартак» тренировал бывший спартаковец. Во-вторых, я уверен, что Карпин с этой работой справится», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/grigoryan-mechtayu-chto-spartak-vozglavit-karpin-mozhet-moya-mechta-sbudetsya-kogda-nibud-299454/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Григорян
Гильермо Абаскаль
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