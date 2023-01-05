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Сегодня, 17:34

Григорян назвал Джикию лучшим центральным защитником РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Химок» Александр Григорян назвал лучшим центральным защитником РПЛ футболиста «Спартака» Георгия Джикию.

«Буду опираться на россиян, потому что иностранцы меня особо не интересуют принципиально. Я бы остановился на фигуре Джикии. Георгий среди россиян был одним из лучших, но я видел на протяжении многих лет, что те недостатки, которые у него были, они проявлялись.

Возможно, не совсем правильно связывать его прогресс с Абаскалем, но а с кем я должен его тогда связывать? Я увидел Джикию, который прибавил в единоборствах и в умении прочитать открытую передачу, не выпустить за спину нападающего. Но самое главное, я увидел Джикию, который начинает атаку не только диагоналями, но и короткими передачами в развитие», — приводит слова Григоряна Legalbet.

В текущем сезоне 29-летний Джикия принял участие в 21 матче «Спартака» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Он выступает за команду с 2017 года.

Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

 
Георгий Джикия. «Искали, кто слил видео из раздевалки после драки с „Зенитом“. Я был очень зол!» Интервью Георгия Джикии

 

Источник: Legalbet
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Александр Григорян
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