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Сегодня, 21:06

Григорян назвал статусным состав участников Зимнего кубка РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок», «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Состав статусный. Играя такие матчи, проще подготовиться к рестарту чемпионата. Для болельщиков это ажиотаж. Там будут и дерби. На самом деле для любого тренера, для любой команды важен чемпионат и подготовка. Все будут находиться в разном состоянии. Если говорить об итогах турнира, они совершенно могут не коррелировать в дальнейшем с чемпионатом», — сказал Григорян «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Футбол
РПЛ
Александр Григорян
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