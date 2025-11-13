Григорян объяснил неудачную серию «Ахмата» в РПЛ

13 ноября, 09:42
Российский тренер Александр Григорян прокомментировал неудачную серию «Ахмата». У клуба четыре поражения в пяти последних матчах РПЛ и одна ничья.
«Подготовку всю провел Сторожук. Мы знаем его склонность — прессинг, интенсивность. Выхолащивает это, очень сложно для игроков, хотя мне нравится тот стиль, который он выбирает. Мне кажется, что-то там у Сторожука еще не работает в этом механизме. Приходит Черчесов. Это мощнейшее влияние на игроков. Они и так свой ресурс прилично к началу чемпионата... Уже где-то состояние выхолащивания начиналось, а тут еще такое влияние, и они включаются. Насколько я понимаю, Саламыч и свою подготовку ввел, и оно наложилось. Для меня совершенно очевидно, что это функциональная яма. И выбраться можно будет только весной? Абсолютно верно», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 15 матчей в РПЛ команда набрала 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
