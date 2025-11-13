Видео
13 ноября, 09:42

Григорян объяснил неудачную серию «Ахмата» в РПЛ

Анастасия Пилипенко

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал неудачную серию «Ахмата». У клуба четыре поражения в пяти последних матчах РПЛ и одна ничья.

«Подготовку всю провел Сторожук. Мы знаем его склонность — прессинг, интенсивность. Выхолащивает это, очень сложно для игроков, хотя мне нравится тот стиль, который он выбирает. Мне кажется, что-то там у Сторожука еще не работает в этом механизме. Приходит Черчесов. Это мощнейшее влияние на игроков. Они и так свой ресурс прилично к началу чемпионата... Уже где-то состояние выхолащивания начиналось, а тут еще такое влияние, и они включаются. Насколько я понимаю, Саламыч и свою подготовку ввел, и оно наложилось. Для меня совершенно очевидно, что это функциональная яма. И выбраться можно будет только весной? Абсолютно верно», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 15 матчей в РПЛ команда набрала 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

5

  • Симон Вирсаладзе

    Да скажи ты уже, что Черчесий на длинной дистанции нуль

    13.11.2025

  • НВ

    почему у этого армяна спрашивают о мужском футболе?

    13.11.2025

  • hant64

    А что, Григоряну слабо назвать вещи своими именами? Что Черчесов и профессия "футбольный тренер" - вещи несовместимые?

    13.11.2025

  • Adminni

    перевожу коротко: Черчесов физрук!

    13.11.2025

  • hattabysh

    А Черчесов то оказывается совсем не причем))

    13.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Ахмат
    Александр Григорян
