Григорян: «Сегодня в России Сперцян — один из лучших игроков РПЛ, точно входит в топ-3»

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Сегодня у «Краснодара» есть такой командный дух, что нельзя говорить о каком-то одном главном игроке. Хотя Сперцян имеет право на такое звание, но то же самое можно сказать про Кордобу и других игроков. Сперцян из Пятигорска, а я — из Кисловодска. Мне хорошо известно, какой труд он проделал, чтобы выйти на такой уровень. Будучи мальчишкой, он проделывал чудовищную работу. Сегодня в России Сперцян — один из лучших игроков РПЛ, точно входит в топ-3», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел 12 матчей в РПЛ, отметившись 6 голами и 1 ассистом.