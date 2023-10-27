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РПЛ

27 октября, 16:35

Григорян: «Сегодня в России Сперцян — один из лучших игроков РПЛ, точно входит в топ-3»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Сегодня у «Краснодара» есть такой командный дух, что нельзя говорить о каком-то одном главном игроке. Хотя Сперцян имеет право на такое звание, но то же самое можно сказать про Кордобу и других игроков. Сперцян из Пятигорска, а я — из Кисловодска. Мне хорошо известно, какой труд он проделал, чтобы выйти на такой уровень. Будучи мальчишкой, он проделывал чудовищную работу. Сегодня в России Сперцян — один из лучших игроков РПЛ, точно входит в топ-3», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел 12 матчей в РПЛ, отметившись 6 голами и 1 ассистом.

Источник: https://metaratings.ru/blog/spercyan-tochno-ne-khuzhe-pedri-i-gavi-intervyu-aleksandra-grigoryana-pro-rossiiskuyu-premer-ligu/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Александр Григорян
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