Григорян: «Гончаренко никогда не отличался хамством. Реально угрожать он не мог»

Бывший главный тренер «Химок», «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян ответил на вопрос «СЭ» о словах главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес арбитра Яна Бобровского после матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ.

«Знаю Гончаренко как тренера и личность. Сам по себе Виктор Михайлович достаточно воспитанный человек. Он никогда не отличался хамством. Я просто понимаю, что сказать можно все что угодно. Я воспринимаю это только как эмоцию. Прекрасно понимаю, что реально угрожать он в принципе не мог. Это не в его сути. Все что касается хамства, это не про Гончаренко. Это просто эмоция и все», — сказал Григорян «СЭ».

Бобровский удалил форварда «Пари НН» Хуана Боселли на 49-й минуте игры. После этого нижегородцы пропустили три гола за 12 минут — с 60-й по 72-ю.

«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.