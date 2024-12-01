Григорян: «Наш футбол чист по сравнению с тем, что было лет 15 назад»

Бывший главный тренер «Химок», «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о коррупции в российском футболе.

«Я работаю [тренером] достаточно давно, мне есть с чем сравнивать. Наверное, ни для кого не секрет, что коррупция как таковая не то что в российском футболе, а в мировом — была, есть и будет. Что касается реальных сравнений с тем, что было 10-12 лет назад... Это небо и земля. Можно сказать, что наш футбол просто чист по сравнению с тем, что было лет 15 назад», — сказал Григорян «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.