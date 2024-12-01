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Григорян — о словах Федорищева: «Наверное, не подумал, какие это может вызвать последствия»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок», «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал «СЭ» заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева про коррупцию в российском футболе.

«Здесь даже не та ситуация, когда говорят: «нет дыма без огня». Мне кажется, скорее всего это какая-то эмоция, если говорить о губернаторе Самарской области. Кто-то думает, что это было направлено на хайп. У меня другое мнение. Губернатору не нужен такой хайп. Наверное, человек просто не подумал, какие это может вызвать последствия», — сказал Григорян «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

РПЛ
Александр Григорян
Вячеслав Федорищев
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