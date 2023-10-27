Григорян считает, что «Зенит» остается основным претендентом на чемпионство в РПЛ

Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о перспективах «Зенита» выиграть РПЛ шестой раз подряд.

«Я все-таки думаю, что «Зенит» будет по-прежнему основным претендентом на чемпионство. Но это не потому, что у них есть большой ресурс, сильные легионеры и так далее, а потому что есть Сергей Семак. Он каждый год проходит через какую-то критику и превращается, на мой взгляд, в выдающегося русского тренера. Он ото всех других тренеров сильно отличается человеческими качествами. Мне кажется, что многие недооценивают его тренерский уровень. А что касается «Краснодара», если на зимнюю паузу после 18-го тура сумеют создать отрыв в семь очков, тогда можем говорить о чемпионстве. Если отрыв сократится, то, я уверен, «Зенит» снова станет чемпионом. Они пять лет подряд выигрывают чемпионство, и, кто бы что ни говорил, это очень серьезное достижение, хотя мы все считаем это чем-то должным. Тем не менее я полагаю, что это большое достижение для них. Теоретически поражение в шестом сезоне будет воспринято как трагедия. Но для движения вперед необходимо это перетерпеть», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 мск.