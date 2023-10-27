Григорян считает Осинькина и Ивича лучшими тренерами РПЛ

Бывший тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о лучших тренерах РПЛ в нынешнем сезоне.

«Я могу отметить сразу семь-восемь тренеров, чья работа вызывает уважение на этом отрезке. Безусловно, выделю работу Игоря Осинькина и Владимира Ивича. Ивич показывает сейчас высокий пилотаж. Но, по мне, еще выше Игорь Осинькин. Многие не хотят понимать, что каждый год уходят из «Крыльев» игроки, которые были основными, а их места занимают запасные. И они значительно прибавляют в мастерстве и тоже начинают играть на высоком уровне. В России сейчас нет другого тренера, кто бы так развивал российских игроков, как это делает Осинькин», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

После 12 туров «Краснодар» под руководством Ивича лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Крылья Советов» Осинькина находятся на третьем месте (21 очко).