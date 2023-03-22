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Сегодня, 16:55

Григорьянц рассказал, когда Михайлов сможет вернуться на поле

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, когда хавбек «Пари НН» Ярослав Михайлов сможет вернуться на поле.

«Санкция в матче Михайлова является реализованной. Наказание он отбыл. Все дисквалификации в этом матче являются реализованные. В следующем матче Михайлов сможет принять участие. Кутепов должен пропустить следующий матч», — заявил Григорьянц.

Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и РПЛ. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

По итогам заседания КДК РФС «Пари НН» присуждено техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).

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Артур Григорьянц
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