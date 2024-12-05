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Сегодня, 14:59

ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время матча с «Рубином»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые наложили на ЦСКА и «Оренбург».

«При подготовке проведения матча ЦСКА — «Рубин» (3:0) в Кубке России РФС провел выборочную проверку сотрудников стадиона (стюардов). И 33 сотрудника не имели удостоверений контролеров-распорядителей. ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности.

По матчу 17-го тура РПЛ «Акрон» — «Оренбург» (1:0). У гостей поздний выход из раздевалки перед началом матча — штраф 20 тысяч. Болельщики «Оренбурга» скандировали кричалку «Судья — позор российского футбола», клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», — сообщил Григорьянц.

ФК Акрон
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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