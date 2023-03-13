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Сегодня, 00:31

Гришин: «ЦСКА убил интригу в матче с «Крыльями» уже в первом тайме»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от победы армейцев в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

— Удалось посмотреть игру вживую. Победа закономерна, ЦСКА уже в первом тайме забил три гола и быстро убил интригу в матче, — приводит слова Гришина Metaratings.ru. — Темп спал — и ЦСКА довел игру до победы.

— Чалов играл несколько глубже, чем обычно, уступив привычную позицию Заболотному.

— Да, Федя играл левым инсайдом, чистым нападающим вышел Заболотный. И Федя, и Антон забили голы, нападающие сделали своё дело, поэтому сегодня хочется отметить всю команду. У меня были похожие ощущения, когда ЦСКА обыграл «Краснодар» 3:0 в Кубке. Сегодня показали такую же зрелую игру. Остаётся только поздравить команду и тренерский штаб с победой.

— ЦСКА вновь сыграет с «Крыльями» на следующей неделе уже в Кубке России. Характер матча будет иным?

— Думаю, будет иной характер, потому что Самара будет играть при своих болельщиках. ЦСКА важно выдержать колею своей игры, которую они сегодня показали. Надо добиваться положительного результата. Я надеюсь, что это будет победа ЦСКА, но игра точно будет тяжелее.

Матч ФОНБЕТ Кубка России между ЦСКА с «Крыльями Советов» пройдет 15 марта в Самаре и начнется в 17:30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-match-s-krylyami-v-samare-na-kubok-budet-tochno-tyazhelee-dlya-cska-chem-segodnya-234985/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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