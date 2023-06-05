Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:48

Гришин: «Думаю, что Карпин сам не пойдет в «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин поделился ожиданиями от нового главного тренера команды.

— Тренера выбирает Бувач. Все дано ему на откуп, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — Только руководство «Динамо» знает, с кем они ведут переговоры. Специалист специалисту рознь, но честно говоря, я за российских тренеров. Иностранцы, по большому счету, ничем себя не проявляют. Первые места занимают «Зенит» и ЦСКА, в которых работают российские тренеры. У нас очень хорошая школа тренеров.

— Вы видите кого-то конкретно из российских тренеров, кто может возглавить «Динамо» и быть успешным?

— Сложно. Я сразу не могу ответить. Чтобы мы не говорили, все равно выбор за руководством «Динамо».

— Называлась кандидатура Валерия Карпина. Стоит его попробовать в «Динамо»?

— Я думаю, что он сам не пойдет. У него в «Ростове» все более-менее налажено, он с руководством на одной ноге. Смысл ему менять шило на мыло?

— Вы считаете, что Карпина будет не уговорить возглавить «Динамо»?

— Зачему ему менять хорошие отношения с руководством и идти на место, где если не получится, его сразу уволят?

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло девятое место в таблице РПЛ. 4 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. К оставшимся матчам сезона-2022/23 команду готовил 33-летний Павел Алпатов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-karpin-ne-pojdet-v-dinamo/
Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян
Месси после Парижа: в гонку «Барселоны» и «Аль-Хиляля» включаются американцы и англичане
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаев: «Если трансферная кампания «Локомотива» будет удачная, есть шансы побороться за призовые места»