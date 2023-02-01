Сегодня, 18:46
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, кто является лучшим футболистом в истории московского клуба.
«Для меня лучший футболист ЦСКА в XXI веке — это Вагнер Лав, однозначно. Почему не Игорь Акинфеев? Акинфеев — это само собой, мне просто нападающие больше в душу западают. Но с Игорем, конечно, Вагнер.
Вагнер — классный нападающий, который забивал в каждом сезоне по 15 и более мячей. Это разноплановый форвард, игравший и первого, и второго нападающего. Он делал результат команды. Очень сильный футболист. Не понимаю, как он не заиграл в Италии или Испании, потому что это его чемпионаты. Видимо, он предпочел Бразилию», — цитирует Гришина Legalbet.
Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования