Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:35

Гришин: «ЦСКА поставил все карты на Кубок России, тройку лидеров в РПЛ уже не догнать»

Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между армейским клубом и «Рубином».

Игра состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Рубин» будет играть от обороны, вторым номером. ЦСКА придется взламывать защиту казанцев. Матч будет закрытым и до первого гола. «Рубин» хорошо обороняется. После первого забитого мяча игра раскроется. Армейцы поставили все карты на Кубок России. Тройку лидеров уже не догнать, поэтому нужно бороться за кубок», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» идет 9-м (37).

В первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Ответная игра состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
1
0
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Ничушкин вскроет «Даллас», Задоров размажет «Эдмонтон» по бортам? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Западной конференции
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
«Зенит» в Воронеже: чемпион уйдет в отрыв в РПЛ? Онлайн-трансляция матча
ЦСКА — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Урал» — «Балтика»: видео голов
Гол Ионова в концовке принес «Уралу» победу над «Балтикой»
«Урал» — «Балтика»: хозяева вышли вперед в концовке
Агапов о «Рубине»: «У них очень хороший форвард Даку, от него стоит ждать наибольшей опасности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агапов о результатах ЦСКА в РПЛ: «Уверен, что работа над ошибками принесет свои плоды»

«Урал» — «Балтика»: хозяева вышли вперед в концовке